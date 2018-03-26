Samanyolu Haber /Dünya / Riyad'a atılan füze havada imha edildi /26 Mart 2018 03:32

Riyad'a atılan füze havada imha edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Başkent Riyad'ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin, Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu.
Söz konusu balistik füzenin savunma sistemleri tarafından imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında, "Suudi Arabistan, evlatları tarafından korunacaktır. Allah'ın fazileti ve kahraman güçlerimiz sayesinde güvendeyiz" mesajı paylaşıldı.

Yemen'de Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler havada imha edilmişti.
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