Samanyolu Haber /Politika / 'AKP ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak' /25 Mart 2018 20:51

'AKP ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak'

AKP'li Hamza Dağ, MHP ile yerelde de ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

AKP Balçova 6'ncı İlçe Kongresi, Balçova Kaya Termal Kardelen Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AK Parti arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı.

Dağ, "İttifak konusu, 15 Temmuz’dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz’da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP'nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz’da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdi de uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'AKP ve MHP yerel seçimlerde de ittifak yapacak' Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:30