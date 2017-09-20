Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin davasında olay çıktı

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasından idam cezasına çaptırılan ve cezası Yüksek Mahkeme tarafından da onanan işadamı Babek Zencani'nin iki ortağının yargılandığı davaya ünlü işadamı da çağrıldı. Duruşmada sözlü tartışma çıkması nedeniyle Zencani zorla salondan çıkarıldı.







Duruşmada, Zencani ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla idam istemiyle yargılanan Hamid Fellah Herevi ve Mehdi Şems'in geçen mahkeme sürecinde söyledikleri bazı ifadelerin açıklığa kavuşması için Zencani'den izahat istendi.





Ünlü milyarderin açıklama yaptığı sırada salonda bulunan İran Petrol Bakanlığı avukatı, Zencani'yi yalan söylemekle suçlayınca ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.