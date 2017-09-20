Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin davasında olay çıktı /20 Eylül 2017 17:03

Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin davasında olay çıktı

Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani'nin iki ortağının yargılandığı davada olay çıktı. Duruşmada sözlü tartışma çıkması nedeniyle Zencani zorla salondan çıkarıldı.

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İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasından idam cezasına çaptırılan ve cezası Yüksek Mahkeme tarafından da onanan işadamı Babek Zencani'nin iki ortağının yargılandığı davaya ünlü işadamı da çağrıldı. Duruşmada sözlü tartışma çıkması nedeniyle Zencani zorla salondan çıkarıldı.

Duruşmada, Zencani ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla idam istemiyle yargılanan Hamid Fellah Herevi ve Mehdi Şems'in geçen mahkeme sürecinde söyledikleri bazı ifadelerin açıklığa kavuşması için Zencani'den izahat istendi.

Ünlü milyarderin açıklama yaptığı sırada salonda bulunan İran Petrol Bakanlığı avukatı, Zencani'yi yalan söylemekle suçlayınca ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.


Karşılıklı atışmalar büyüyünce hâkim, Zencani'nin salondan zorla çıkarılmasını istedi.

Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davadan Mart 2016'da iki ortağı Şems ve Fellah'la birlikte idam cezasına mahkûm edildi.
Aralık 2016'da Zencani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanırken, iki ortağı hakkında verilen idam cezasını bozularak tekrar yargılanmaları talep edildi.

Yetkililer, Zencani'nin borçlarını ödemesi için infazın bekletildiğini belirtiyor.

ABD'de 'İran yaptırımlarını baypas ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama' suçlamalarıyla yargılanan Reza Sarraf'ın suç ortağı olarak anılan Zencani'nin 14 milyar dolara varan bir serveti bulunduğu tahmin ediliyor. İran'ın en zengin işadamlarından biri olarak gösterilen Zencani, ABD ve AB'nin de kara listesinde bulunuyor.
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