17 milyonun kaderi bir kişiye bırakılamaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili, süreci eleştirdi. Karamollaoğlu “Cumhuriyet tarihinin en çok yanılan ve yanıltan iktidarı ile karşı karşıyayız. Reform diye getirdikleri her sistem bir öncekini mumla arattı. Üstelik önce kendileri yapıyorlar, sonra yine kendileri şikayet ediyorlar” dedi.







Haftalık basın toplantısında eğitim sisteminin deneme tahtasına çevrildiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “15 yıldır ülkeyi aynı iktidar yönetiyor. Ama 15 yılda eğitimde 5 kere sistem, 6 kere bakan değişti. Değişen bakanların hepsi de bir önceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini söyleyerek göreve başladı. Sonuç? Hepsi hüsran. Hepsi hayal kırıklığı.”









‘TV programında değil hükümet programında açıklanır’





TEOG sınavının kaldırılmasını desteklediklerini ancak sınavın kaldırılış biçimini doğru bulmadıklarını belirten Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı, sanki başkası getirmiş gibi, ‘Böyle şey mi olur’ dedi ve TEOG’un kaldırılacağını açıkladı. Ama Başbakanın haberi yok, Milli Eğitim Bakanının haberi yok, Müsteşarın, Talim Terbiye’nin, TBMM’nin haberi yok. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin haberi yok. Tek akıl, Tek karar… İşte biz başkanlık sisteminin muhtevasına da bu yüzden karşı çıktık. 17 Milyon öğrencinin, 80 milyonluk ülkenin kaderi tek bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Eğitim ciddi iştir. Televizyon programında değil, hükümet programında açıklanır. Sanki rüyada görmüş gibi, akşam başka bir sistemle uyuyup, sabah bambaşka bir sistemle uyanılmaz. Bu yüzden biz diyoruz ki, değişmesi gereken artık sınav sistemi değil bu anlayışın bizzat kendisidir.”





Referandum krizi aklı selim ile çözülmeli







Basın toplantısında Kuzey Irak referandumu ile ilgili gelişmelere de değinen Temel Karamollaoğlu, referandumdan vazgeçilmesi çağrısını yineledi. Karamollaoğlu şöyle dedi:





“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, böyle bir girişim İslam âlemine değil, ırkçı emperyalizmin emellerine hizmet eder. Ancak bu gerçeklere rağmen Kuzey Irak’taki referandumun bir savaş çığırtkanlığına dönüştürülmesini de doğru bulmuyoruz. Bu süreç, karşılıklı tehdit ve meydan okumalarla değil sağduyu ve diyalogla yönetilmelidir. Bölge zaten çok kritik bir dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde yapılması gereken, yangına körükle gitmek değil aklı selimi ön plana çıkarmak olmalıdır. İlk adım olarak; Barzani yönetimi, komşu ülkelerin hassasiyet ve kararlılığını dikkate alarak referandum ısrarından vazgeçmelidir. Irak Merkezi hükümeti ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar müzakere ve diyalog yoluyla çözülmelidir. İslam dünyasının diyalog ve sağduyu ile çözemeyeceği hiçbir problem yoktur.”