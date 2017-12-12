Reza Zarrab davasın 3 tanık dinlendi...

Atilla'nın avukatları ise, Cohen'e müvekillerinin yaptırımlar konusundaki yasa olarak bildiği konularla ilgili sorular sorduğunu söyleyerek itirazda bulundu. Mahkeme, Cohen'in sorgusu konusunda, hükümetin daha önce verdiği resmi kararların ötesine geçtiğini belirtti.





YENİ BİR TANIK DİNLENECEK





ABD'nin Hazine Bakanlığı'na bağlı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'nda çalışan Joshua Kirchenbaum'un, davanın yeni tanığı olduğu belirtildi. Tanığın, daha önce Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nde (OFAC) çalıştığı ifade ediliyor. Hakim, Kirchenbaum'dan OFAC'a ilişkin bir belgenin doğrulanmasını istedi. 2012 tarihli metnin, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili bir nevi yönetmelik olduğu belirtildi. Kirchenbaum, sanığın o dönemki yönetmelik sebebiyle altın satışına izin verilmediğini bildiğini söyledi.





Tanık "İran ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ilişkin öyle bir duruma gelmişti ki, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği malların tutarı 4 milyar dolar daha fazlaydı" ifadesini kullandı. Sorgunun ardından çarpraz sorguya geçildi.



