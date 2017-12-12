Reza Zarrab davasın 3 tanık dinlendi...

Atilla'nın avukatları ise, Cohen'e müvekillerinin yaptırımlar konusundaki yasa olarak bildiği konularla ilgili sorular sorduğunu söyleyerek itirazda bulundu. Mahkeme, Cohen'in sorgusu konusunda, hükümetin daha önce verdiği resmi kararların ötesine geçtiğini belirtti.
YENİ BİR TANIK DİNLENECEK
ABD'nin Hazine Bakanlığı'na bağlı Finansal Suçlar Uygulama Ağı'nda çalışan Joshua Kirchenbaum'un, davanın yeni tanığı olduğu belirtildi. Tanığın, daha önce Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nde (OFAC) çalıştığı ifade ediliyor. Hakim, Kirchenbaum'dan OFAC'a ilişkin bir belgenin doğrulanmasını istedi. 2012 tarihli metnin, ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili bir nevi yönetmelik olduğu belirtildi. Kirchenbaum, sanığın o dönemki yönetmelik sebebiyle altın satışına izin verilmediğini bildiğini söyledi.
Tanık "İran ile Türkiye arasındaki mevcut ticari ilişkin öyle bir duruma gelmişti ki, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği malların tutarı 4 milyar dolar daha fazlaydı" ifadesini kullandı. Sorgunun ardından çarpraz sorguya geçildi.
?ÇARPRAZ SORGUYA GEÇİLDİ
Atilla'nın avukatı Victor Rocco, Kirchenbaum'a doğrudan sorguda elde edilen deliller üzerinden sorular soruyor:
Rocco: Sizin ofisinizden Atilla'nın ofisi veya Halkbank telefonla aranmış, bu görüşmenin kaydı burada.
Kirschenbaum: Arayan tarafın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Kim kimi aradı, hatırlamıyorum.
Soru: Görüşme ne kadar sürdü, hatırlıyor musunuz?
Kirschenbaum: Birkaç dakikadan biraz fazla, ama saatlerce sürmedi.
Kirschenbaum, görüşmenin 20 dakika mı yoksa bir saate yakın mı sürdüğünü hatırlamıyor.
Rocco: Sizin ofisinizden Atilla'nın ofisi veya Halkbank telefonla aranmış, bu görüşmenin kaydı burada.
Kirschenbaum: Arayan tarafın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Kim kimi aradı, hatırlamıyorum.
Kirchenbaum'un sorgusu bitti ve kürsüden ayrıldı. Kürsüye "emniyet teşkilatında komiser yardımcısı olduğu belirtilen, Türkçe ifade veren bir yeni tanık geldi.