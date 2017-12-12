Antalya'da tutuklu gazeteciler tahliye yok





15 Temmuz darbe girişimin ardından Antalya’da başlatılan soruşturma kapsamında 27 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan ve haklarında ‘silahlı örgüt üyeliğinden’ 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, aralarında Aktif Eğitim Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat ile kapatılan Zaman Gazetesi çalışanlarının da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.





SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI





Davanın dördüncü duruşmasında 4’ü tutuklu 13 kişi hazır bulundu. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mütalaasını açıklayan savcı, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 17 kişi hakkında TCK’nın 314/2. maddesi gereği 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmalarını istedi. Savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.





ÇETİNKAYA: REFERANSIM DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU





Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski bölge sorumlusu Tuncer Çetinkaya yaptığı savunmada, kendine yöneltilen silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasını kabul etmedi.





Davada tanık olarak dinlenen Erdoğan Çiğdem’in kendisi hakkında verdiği ifadede “Cemaat ondan hoşlanmazdı, o yüzden Zaman gazetesinden kovdu” dediğini hatırlatan Çetinkaya, “Ben 2010 yılında Zaman gazetesinden işten çıkarıldığımda Anadolu Ajansı’nda çalıştım. Anadolu Ajansı’na girmem için bana referans olanlar şuan da Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Selçuk Özdağ’dır. Kayıtlara da bakılabilir. Benim terör örgütü ile bağlantım yok” dedi. Çetinkaya, sağlık sorunlarının da gittikçe arttığını belirterek tahliyesini istedi.













1 ŞUBAT KARAR DURUŞMASI





Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi. Karar için 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan sanık avukatlarından Münip Ermiş, “Gazeteciler dosyası genel uygulamanın dışında bir durum. Zaten gözaltına alınmaları da öyleydi. Genelde Bylock olmayan sanıklar tahliye oluyor, ama bugün tahliye çıkmadı. 1 Şubat karar duruşması olacak, bekleyeceğiz” dedi.





10 AY EVLİ KALDIK 17 AYDIR TUTUKLU





Tutuklu yargılanan 4 sanık ile ilgili tahliye çıkmaması, aileleri gözyaşına boğdu. 17 aydır tutuklu bulunan gazeteci Osman Yakut’un eşi Gülizar Yakut, “Eşimde ne Bylock var ne de başka somut bir delil. Eşim 2008 yılında öğrencilik dönemiyle ilgili bir tanık ifadesi yüzünden 17 aydır tutuklu. Başka da hiçbir suçlama yok. Eşim, biz evlendikten 10 ay sonra tutuklandı. 17 aydır da cezaevinde. Evliliğimizden fazla bir süredir ayrıyız. Artık bende mahkeme kapılarından kurtulup normal insanlar gibi geçim derdine düşmek istiyorum. Artık evimize yalnız girmekten yoruldum” dedi.