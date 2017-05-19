Samanyolu Haber /Gündem / Reza hapisteyken Türkiye'de para kazanmaya devam ediyor... /19 Mayıs 2017 08:30

Reza hapisteyken Türkiye'de para kazanmaya devam ediyor...

Reza Zarrab Amerika’da dolandırıcılık, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlarından hapis yatarken, sahibi olduğu İngiliz safkan yarış atları hipodromda adeta para bastı.

Best of Reza Zarrab

Birini iki yıl önce sattığı 5 yarış atı, Zarrab'a bugüne kadar 2 milyon 778 bin 437 lira para kazandırdı. Yarış ikramiyeleri Zarrab'ın “özel” vekaletname verdiği antrenörü Tahir Kurt'a ödendi.19 Mart 2016 Miami'de İran yaptırımlarını ihlal ederek ABD'yi dolandırmak ve kara para aklamak suçlarından hapse atılan Zarrab'ın yüzü sadece 4 yaşındaki Sadıo adlı atından gülmedi.

En son 28 Ekim 2015'de koşuya katılan Sadıo hiç yarış kazanamadı. Zarrab'ın adına kayıtlı 4-7 yaşlarındaki atlarından; Dayım Benim 934 bin 37 TL, El Ganador 552 bin 800, Forget Me Not 311 bin 900 TL ikramiye kazandı.



HEDİYE ATINI SATTI

Zarrab, 2012'de eşi Ebru Gündeş'e doğum günü hediyesi olarak Levent Kitapçı'dan 800 bin TL'ye aldığı Dutyfree'yi iki yıl önce sattı. İran asıllı işadamı Zarrab'ın Dayım Benim isimli İngiliz yarış atı geçtiğimiz günlerde Utku Doğdu adına düzenlenen ve ikramiyesi 56 bin 500 TL olan kupalı koşuyu kazanmıştı.
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