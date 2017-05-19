Komşu'da meclis yeni kemer sıkma planını onayladı





Paket, vergi artışı ve emekli maaşlarında yeni kesintileri içeriyor.

Oylama yapılırken Atina sokaklarında kesinti karşıtı göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.





Euro Bölgesi'nin maliye bakanları, Pazartesi günü biraaraya gelerek Yunanistan'ın yeni taksiti almak için gerekli şartları yerine getirip getirmeyeceğini değerlendirecek.





Paketin bu dilimi, 7.5 milyar Euro'luk kredi ve borçlarda hafifletmeyi kapsıyor.





Çipras: Sözümüzü tuttuk, şimdi sıra kreditörlerde





Oylama sonrası konuşan Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan'ın reformlar konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini, şimdi borçların hafifletilmesini beklediklerini söyledi.





Çipras, "Şimdi tıpkı bizim yaptığımız gibi onların sorumluluklarını yerine getirme zamanı" dedi.



