Reyhanlı'da karar: 53 kez müebbet

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı.







Buna göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.





Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.