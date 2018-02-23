CHP, İYİ Parti'yle görüşüyor mu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin seçim ittifakı düzenlemesine tepki gösterdi. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında görüşme olduğu iddialarına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Seçim ittifakının yer aldığı temsili bir oy pusulası gösteren Özel, burada AKP'nin, "parsel bazında imar düzenlemesi yaptığını", seçim pusulasında ittifakın herhangi bir yerine basılsa da oyun geçerli olduğunu söyledi. Özel, bu pusulayı hazırlayanlardan ileride torunlarının utanacağını belirtirken, "Diyorsun ya Bay Kemal... Bay Kemal kendine güveniyor, 'Ben buradayım, benim seçmenin bulur' diyor. Sen, 'Milletim gelir beni bulur' diyemiyorsun. 'MHP ile kalın yer tutayım, bulunduğum yerdeki bütün arazi benim olsun' diyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME GİZLİ OLMAZ

AKP'nin, CHP'ye, "Bir ittifak da siz kurun" dediğini, Türkiye'yi ileride iki partili sisteme götürmek istediğini dile getiren Özel, "AKP, bugün MHP'yi koluna almış bir yandan da CHP'ye göz kırpıyor; 'Ben bunu ikna ettim, yutuyorum, sen de diğer küçükleri yut' diyor. Bizim parti, insan, seçmen yutma derdimiz yok. Derdimiz Mecliste tam temsiliyet. Bunun yolu da sıfır baraj" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, Türkiye'nin çok önemli iki siyasi lideri olduğunu, bir araya gelmelerinin de normal karşılanması gerektiğini vurgulayan Özel, "Böyle görüşme olsa sizden gizli olmaz. Böyle bir görüşmenin, Türkiye'de güven artırıcı, insanlara umut verici görüşme olacağı da son derece açıktır." dedi.