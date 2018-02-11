Reuters: Esed, destek isteyen YPG'nin sevkıyatlarına göz yumdu

Reuters'in taraflara dayandırdığı haberine göre Esed, doğrudan askeri destek vermeye yanaşmadı ancak, başka yerlerde çatışmaya girdiği YPG güçlerinin Kobane ve Cezire’den rejim kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin’e takviye yapmasına göz yumdu.







SURİYE ORDUSU YPG’YE İNSANİ YARDIM VE LOJİSTİK DESTEK VERİYOR





SDG sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.





Esed destekli ittifakın önemli komutanlarından biri yine Reuters’a konuşarak, Kürtlerin Afrin’i savunmak için rejimle ittifak yapmaktan başka bir seçeneği olmadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen komutan Esed rejiminin Kürtlere insani yardım yaptığını ve lojistik destek sağladığını ifade etti. Uluslararası Kriz Grubu (ICG) baş analistlerinden Noah Bonsey, “Fırat’ın doğusunda YPG’yle savaşan rejim aynı grubun Afrin’e yığınak yapmasına izin verdi” diyor. Bonsey buna rağmen YPG ve Suriye rejiminin ülkenin kuzeydoğusunun geleceği konusunda büyük görüş ayrılıkları olduğunun da altını çiziyor.