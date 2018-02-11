Samanyolu Haber /Gündem / Reuters: Esed, destek isteyen YPG'nin sevkıyatlarına göz yumdu /11 Şubat 2018 15:32

Reuters: Esed, destek isteyen YPG'nin sevkıyatlarına göz yumdu

Reuters haber ajansı, Türkiye, Afrin’e operasyon başlatınca YPG’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’dan askeri destek istediğini yazdı.

SHABER3.COM

Reuters'in taraflara dayandırdığı haberine göre Esed, doğrudan askeri destek vermeye yanaşmadı ancak, başka yerlerde çatışmaya girdiği YPG güçlerinin Kobane ve Cezire’den rejim kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin’e takviye yapmasına göz yumdu.

SURİYE ORDUSU YPG’YE İNSANİ YARDIM VE LOJİSTİK DESTEK VERİYOR

SDG sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

Esed destekli ittifakın önemli komutanlarından biri yine Reuters’a konuşarak, Kürtlerin Afrin’i savunmak için rejimle ittifak yapmaktan başka bir seçeneği olmadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen komutan Esed rejiminin Kürtlere insani yardım yaptığını ve lojistik destek sağladığını ifade etti. Uluslararası Kriz Grubu (ICG) baş analistlerinden Noah Bonsey, “Fırat’ın doğusunda YPG’yle savaşan rejim aynı grubun Afrin’e yığınak yapmasına izin verdi” diyor. Bonsey buna rağmen YPG ve Suriye rejiminin ülkenin kuzeydoğusunun geleceği konusunda büyük görüş ayrılıkları olduğunun da altını çiziyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Reuters: Esed, destek isteyen YPG'nin sevkıyatlarına göz yumdu Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:20:11