Samanyolu Haber /Dünya / 71 kişi taşıyan Rus uçağı düştü /11 Şubat 2018 16:00

71 kişi taşıyan Rus uçağı düştü

Rus Saratov Havayolları’na ait An-148 tibi bir yolcu uçağı Moskova Domodedovo Havalimanı’ndan kalkmasından birkaç dakika sonra düştü.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'ndan havalanan ve içinde 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları'na ait yolcu uçağının radardan kaybolduğu açıklandı. Ardından uçağın Ramenskiy'de düştüğü bilgisi geldi.

Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Ramenskiy şehrinde düştüğü ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı. Nitekim bir kaynak, Moskova- Orsk seferi yapan ve havalandıktan 2 dakika sonra radardan kaybolduğu söylenen Antonov An-148 tipi yolcu uçağının yerinin tespit edildiğini ama ekiplerin henüz alana ulaşamadığını anlattı.
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