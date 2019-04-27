Samanyolu Haber /Gündem / Reuters duyurdu: Türkiye bir ABD Konsolosluk çalışanına daha dava açtı /27 Nisan 2019 10:33

Reuters duyurdu: Türkiye bir ABD Konsolosluk çalışanına daha dava açtı

Reuters'ın edindiği iddianame örneğine göre Türkiye'deki ABD konsolosluklarında görev yapan üçüncü bir kişiye daha dava açıldı.

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'Terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla açılan davada ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün yanı sıra, eşi ve kızının da isminin yer aldığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı hakkında savcılığın 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla iddianame hazırladığı, iddianamenin 8 Mart'ta tamamlandığı ancak kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

İddianameye ve Reuters'ın edindiği soruşturma tutanağına göre Cantürk, Ocak 2018'de İstanbul emniyetince sorgulanmış, ardından ev hapsine konulmuştu. 22 Mart tarihli söz konusu tutanakta ilk duruşmanın 25 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

Türkiye'de daha önce de Türk vatandaşı iki ABD konsolosluk çalışanı 'terör örgütü üyeliği' ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklamalar ABD'nin göçmen olmayan vize başvurularının askıya almasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
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