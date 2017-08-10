Rektöre bak!

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça kendisinden AKP'nin işlerine karışmamasını isteyen Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı Sincar'a yanıt verdi: "Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim. Yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var."





ARTUKLU REKTÖRÜ SİYASETİN İÇİNDE





Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Mardin Tanıtma Vakfı Başkanı İbrahim Sincar arasında, sosyal medya üzerinden ‘AKP’ polemiği yaşandı. İbrahim Sancar, AKP Mardin İl Başkanlığı’na aday önerdiğini iddia ettiği Rektör Prof. Dr. Ağırakça için, “Partimizden çek elini kardeşim. Siyaset senin işin değil” dedi. Prof. Dr. Ağırakça ise, “Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok” diye cevap verdi.





POLEMİK FACEBOOK'TA BAŞLADI





İbrahim Sancar, Facebook hesabından, “Bu rektörler siyasete karışmasa çok iyi olacak. Senin ne alakan var? Mardin AKP İl Başkanlığı’na aday önermen, senin önerdiğin aday Mardin’e ne zaman gelmiş? Hangi mahalleyi bilir? Adam 40 yıldır İstanbul’da, Mardin sokaklarında kaybolacak? Partimizden çek elini kardeşim, çek. Siyaset senin işin değil” şeklinde bir paylaşım yaptı.





REKTÖR: GENEL BAŞKANIMIZIN MARDİN TEMSİLCİSİYİM





Sincar’ın, bu paylaşımının ardından Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça da Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Hesabından 8 ayrı tweet atan Prof. Dr. Ağırakça, şunları yazdı:





“Parti içindeki hırsızlık ve yolsuzluk peşinde olanlar siyasetten elimin çekilmesini bekleyin, onların partiye girmesine müsaade etmeyeceğim. Parti içine sızan hırsızlar daha doğmadan ben siyasetin içindeyim ve ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim, bunu biliniz, size geçit yok. Hırsızların kiralık kirli medyası, benim siyasetten el çekmemi istiyor. Merak etmeyin, hiçbir zaman elimi yakamızdan çekmeyeceğim seviyesizler. Genel başkan, hırsızları, yolsuzluk yapanları tasfiye ediyor. Sıra size geldi diye ondan mı korkuyorsunuz? Gelecek yönetimde yeriniz olmayacak. Hırsızlar kendilerini siyasetin sahibi zannediyorlar. Hayır, o geçtiğimiz son üç yıldaydı. Genel başkan yeniden geldi. Artık tasfiye edilecekler. Biz Milli Nizam’dan beri, 50 yıldır bu davadayız. Düne kadar sağda solda çapulculuk yapanlar, hırsızlık yapmak için Ak Parti’ye girmeye kalkışıyor. Dava adamı olmayanlar, lütfen yerlerine çekilip gitsinler. Hırsızlık, mafyacılık, feodalizm ve yolsuzluk partide artık olmayacaktır. Siyasetten elimi çekmemi istiyenler, düne kadar sağda solda gezinip duruyorlardı, her gün parti değiştiriyorlardı, menfaati burada buldular.”





REKTÖR DOZU İYİCE ARTIRDI





Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça polemiğin büyümesi üzerine Twitter hesabından daha partizan açıklamalar yaptı, “Yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini ayıklayacak, hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var. Bu parti içindeki aykırı tipler, hepsi ayıklanacak ve fabrika ayarlarına dönülecek. Hepsi bu” dedi.