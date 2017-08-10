Samanyolu Haber /Gündem / Önce darbeciler, sonra da savcı tutukladı /10 Ağustos 2017 11:14

Önce darbeciler, sonra da savcı tutukladı

15 Temmuz'un bir garip mağduru Binbaşı Yunus Çan....

SHABER3.COM

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nda derdest edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emir subayı Binbaşı Yunus Çan'ın daha sonra bu kez savcılar tarafından derdest edildiği ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak bir grup asker tarafından derdest edilmişti. Org. Çolak'ın emir subayı Binbaşı Yunus Çan da aynı şekilde derdest edilmişti.

15 Temmuz kalkışmasının bitmesinin ardından Org. Zeki Çolak'la birlikte kurtarılan emir subayı binbaşı Yunus Çan'ın daha sonra bir ihbar gerekçe gösterilerek bu kez de Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. 
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