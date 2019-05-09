



Öğrenciler, okul ücretlerinin çok pahalı olduğunu belirterek, müşteri değil öğrenci olduklarını ve senatoyu protesto etmek için toplandıklarını, yapılan zammın hem öğrencilere hem de ailelerin yük olacağını söyledi. Çoğu öğrenci okulu bırakma kararı almak zorunda bırakılırken öğrenciler bu mağduriyetin giderilmesini talep etti.





'Mevcut ücreti ödemekte zorluk çekerken bir de bu çıktı'





İleri Haber'den Özgür Yılmaz'a konuşan öğrenciler "Bununla ilgili olarak bugün rektörlük önünde protesto gerçekleştirildi. Ama herhangi bir netice alınamadı. Zam gerekçesi olarak enflasyon ve Türkiye Cumhuriyeti'nin buraya yardım yapmaması, ödenek göndermemesi ileri sürüldü" diye belirtirken, "Kıbrıs vatandaşı olan öğrenciler bizin ödediğimiz ücretin yarısını ödemekte. Biz zaten mevcut ücreti ödemekte zorluk çekerken bir de bu çıktı. Bu olaydan dolayı ben de dahil okulu bırakmayı düşünen arkadaşlarım var" şeklinde konuştular.





Öte yandan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ın "Kimliklerinizi verin" diyerek öğrencilerin üzerine yürüdüğü görüldü. Kaynak: Rektör zamları protesto eden öğrencilerin üzerine yürüdü .