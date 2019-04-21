Rejimin bütün önemli isimleri hapiste, El Beşir yemek yemeyi reddediyor

Sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Beşir, hafif derecede geçirdiği tromboz nedeniyle bir hastanede tedavi gördü ve daha sonra başkent Hartum'da tutulduğu konuk evine götürüldü. Sağlık yetkilisi, tedavinin ardından Beşir'in sağlık durumunun stabil hale geldiğini ancak psikolojisinin bozuk olduğunu aktardı.





Devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddettiğini ifade eden sağlık yetkilisi, Beşir'in sıvı maddeler ile damardan beslendiğini kaydetti.





'HEPSİ CEZAEVİNDE'





Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik diktatör Ömer el-Beşir de dahil olmak üzere rejimin önde gelen şahsiyetlerinin hepsinin hapishanede olduğunu bildirdi. Devlet Televizyonu'nda yer alan konuşmasında Burhan, Beşir ile eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının tutuklanmasıyla ilgili soruya "Beşir de dahil eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının hepsi hapishanede, mallarına da el koyulmuş durumda." cevabını verdi.