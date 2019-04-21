Rejimin bütün önemli isimleri hapiste, El Beşir yemek yemeyi reddediyor

Sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, Beşir, hafif derecede geçirdiği tromboz nedeniyle bir hastanede tedavi gördü ve daha sonra başkent Hartum'da tutulduğu konuk evine götürüldü. Sağlık yetkilisi, tedavinin ardından Beşir'in sağlık durumunun stabil hale geldiğini ancak psikolojisinin bozuk olduğunu aktardı.
Devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in yemek yemeyi ve ilaçlarını almayı reddettiğini ifade eden sağlık yetkilisi, Beşir'in sıvı maddeler ile damardan beslendiğini kaydetti.
'HEPSİ CEZAEVİNDE'
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devrik diktatör Ömer el-Beşir de dahil olmak üzere rejimin önde gelen şahsiyetlerinin hepsinin hapishanede olduğunu bildirdi. Devlet Televizyonu'nda yer alan konuşmasında Burhan, Beşir ile eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının tutuklanmasıyla ilgili soruya "Beşir de dahil eski rejimin önemli şahsiyetleri ve komutanlarının hepsi hapishanede, mallarına da el koyulmuş durumda." cevabını verdi.
Beşir'in ikametgah olarak kullandığı resmi konutunda 7 milyon avro, 350 bin dolar ve birkaç milyar Sudan cüneyhi bulduklarını kaydeden Burhan, tutuklu kişilerin yurt dışındaki hesaplarında bulunan paraların ülkeye geri iadesi konusunu da takip edeceklerini dile getirdi.
Ülkede siyasi tutuklu olmadığına işaret eden Burhan, Askeri Geçiş Konseyi olarak Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'ndaki üst düzey komutanları yapılan soruşturmaların ardından emekliye sevk ettiklerini, ancak bütün teşkilatın emekliye sevk edilmesinin söz konusu olmadığını aktardı.
Konseyin, son gösterilerde ya da öncesinde suç işleyen herkesi sorgulayacağını belirten Burhan, bu konuda vatandaşlara polis merkezlerine ya da savcılığa müracaat etme çağrısı yaptı.