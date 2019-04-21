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Tanrı Dağı'na çıkan MHP'li Cemal Enginyurt uludu
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Tanrı Dağı'na çıkan MHP'li Cemal Enginyurt uludu
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21 Nisan 2019 23:29
Tanrı Dağı'na çıkan MHP'li Cemal Enginyurt uludu
MHP'nin ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen eski Ordu milletvekili Cemal Enginyurt Tanrı Dağı'nda uludu
Tanrı Dağı'na çıkan MHP'li Cemal Enginyurt uludu
Kırgızistan'a giden Enginyurt burada Tanrı Dağı'na çıkarken 'Türk milliyetçisi olarak en büyük ahdim Tanrı Dağı'nda ulumaktı' diyerek uludu. Enginyurt'un görüntüsü sosyal medyada viral oldu
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