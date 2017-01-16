"Rejimi değiştireceğiz" itirafına AKP'den savunma

AKP’li İsmail Aydın’ın ‘Anayasanın ilk 4 maddesinin değişebileceği’ sözleri Meclis'te CHP'liler ve MHP'liler tarafından büyük tepkiye neden olmuştu. Bunun üzerine AKP'den bir açıklama da AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.







CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Elitaş, İsmail Aydın'ın sözlerine açıklık getirerek "İyi niyetle söylenmiş bir şey... Maalesef hiçbir konuda tabanı olmayan bu anayasa değişikliği konusunda 18 yaşa itiraz edebilen 'anayasaya aykırıdır' diyebilen Cumhuriyet Halk Partisi oradan bir malzeme bulma çabası içerisinde" ifadelerini kullandı.