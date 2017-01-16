Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Şimşek'in Big Mac'li Türkiye - ABD karşılaştırması alay konusu oldu /16 Ocak 2017 02:03

Bakan Şimşek'in Big Mac'li Türkiye - ABD karşılaştırması alay konusu oldu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in paylaştığı Big Mac hesabı, sosyal medyada olay oldu.

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The Economist'in Big Mac'in dünyanın çeşitli bölgelerindeki satış fiyatını dolar cinsinden hesapladığı Big Mac Endeksi'ne göre McDonalds'ın en popüler ürünü olan hamburger Türkiye'de neredeyse ABD'nin yarı fiyatına satılıyor. Big Mac ABD'de 5,06 dolara, Türkiye'de ise 2,75 dolara satılıyor.



Şimşek de bu hesaplamayı Twitter'dan paylaştı. "ABD'de Big Mac fiyatı $5.06 iken Türkiye'de $2.75" diyen Şimşek, "Big Mac endeksine göre TL dolar karşısında %45.7 daha az değerli" ifadelerini kullandı. 

Şimşek'in bu tweetine onlarca cevap geldi. Twitter kullanıcıları; Türkiye'de asgari ücretin aylık 376 dolar; ABD'de aylık asgari ücretin ise 1256 dolar olduğunu hatırlattı.

Mehmet Şimşek'e gösterilen tepkilerden bazıları şöyle







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