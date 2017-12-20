Samanyolu Haber /Gündem / Reina katliamı yıldönümü tedirginliği: Bu yıl Taksim'de kutlama yok /20 Aralık 2017 13:54

Reina katliamı yıldönümü tedirginliği: Bu yıl Taksim'de kutlama yok

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, yılbaşında Taksim'de 'toplanmalara izin verilmeyeceğini' açıkladı

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Kılıç "halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak" dedi. Kılıç'ın açıklamasına göre, Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'deki bir otelde düzenlenen 'Huzur Toplantısı'nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alındı, vatandaşlar güvenlik konusunda bilgilendirildi.  

Kılıç, yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."
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