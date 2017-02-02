Reina katliamı göz göre gelmiş!







IŞİD'in Reina adlı eğlence merkezine düzenlediği, 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 13’e ulaştı. 5 kişi ise 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde yapılan sorgulamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Esenyurt’ta bir eve yapılan baskında yakalanan ‘saldırının bir numaralı zanlısı’ durumundaki Abdülgadir Masharipov’un emniyetteki sorgusu devam ediyor. Emniyette ise halen 30’a yakın kişinin sorgulandığı belirtiliyor.







Tutanaklara yansıdı





Tutuklananlar içinde katliam talimatını verdiği iddia edilen IŞİD'li İlyas Momoşaripov ve eşi Marhaba Abduloeva da bulunuyor. Katliam emrini veren söz konusu şahıs konusunda ise ilginç bilgiler gözler önüne serildi. Reina saldırganıyla aynı evde kalan ve önceki gün eşiyle birlikte tutuklanan İlyas Momoşaripov’un kısa süre önce ‘şüphelidir’ diye yabancılar şubeye alınıp, geri gönderme merkezinde tutulduğu fakat serbest bırakıldığı ortaya çıktı.





“15 gün aynı evde kaldık”





Tacikistan uyruklu İlyas Momoşaripov ve eşi Marhaba Abduloeva çocuklarıyla birlikte, Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov ile aynı evde kaldı. Momoşaripov’un İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadede katliamdan hemen önce başka bir evde ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı anlaşıldı. İlyas Momoşaripov, “Gere gönderme merkezinde bir süre kaldım” dedi. Sınır dışı edilmeyip serbest bırakılan şahıs: “Reina saldırısını düzenleyen bu kişi ile birlikte saldırıdan öncesinde yaklaşık 15 gün kadar birlikte kaldık, doğrudur” dedi.





Şüpheli diye içeri aldılar ama…





Yabancılar şubeden çıkıp katliamcı Mashapirov’la aynı evi paylaşan İlyas Momoşaripov’un ifadesi tutanaklara şöyle yansıdı: “Ben, eşim diğer şüpheli Marhaba ve çocuklarımız saldırıyı düzenleyen bu kişi ile birlikte 15 gün kadar kaldık. Ancak bir öncesinde başka bir evde kalmaktaydım. Beni şüphelidir diye içeriye aldılar. Geri gönderme merkezinde baya kaldım. Tanıdığım bir Rus kişinin bana borcu vardı. Bana bu borcu saldırıyı yapan kişi ile birlikte kaldığımız eve depozito olarak verdi. Yabancılar şubeden çıkınca bu evde o kişi ile birlikte kalabileceğimizi bana o alacaklı olduğum o Rus tarafından söylendi. Ben yabancılar şubeden çıkınca olayın bu şekilde olduğunu öğrendim.”





İlyas Momoşaripov, suçlamaları kabul etmese de eşi Marhaba Abduloeva ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı talimatını verdiği değerlendirilen şahıs, cep telefonundaki numara, mesaj ve IŞİD’e ait fotoğrafların kendisine ait olmadığını savunarak; “Bu telefon da bana ait değil, şifresini bile bilmiyorum” şeklinde ifade verdi.