Samanyolu Haber /Gündem / Sonra yine 'Cemaat yaptı' demek yok ama /02 Şubat 2017 09:26

Sonra yine 'Cemaat yaptı' demek yok ama

AKP'li Hüseyin Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu savaş gemisinin Kardak'ta engellenmesinin ardından başlayan süreçle ilgili konuştu.

Erdoğan Rus uçağının vurulmasını böyle duyurmuştu

Sonra yine 'Cemaat yaptı' demek yok ama...
 
AKP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu savaş gemisinin Kardak'ta engellenmesinin ardından başlayan tartışmalara katıldı.

Kocabıyık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ı uyarıyorum: 1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz!" diyerek Yunanistan'ı tehdit etti.

Başbakanlığı döneminde Tansu Çiller’in danışmanlığını da yapan Kocabıyık, "1996 yılında başbakan çiller Kardak'ta yunan gemilerini batırın talimatını verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi" iddiasını da ileri sürdü. Kocabıyık bir diğer tweetinde de "O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege'de yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye'si değil" ifadelerini paylaştı.

Kocabıyık'ın o sözleri Rus uçağının vurulması ile ilgili süreci akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'liler ilk başta uçak düşürme olayını sahiplenmiş daha sonra ise suçu Hizmet Hareketi'ne atmıştı. Sosyal medya kullanıcıları AKP'li vekile iktidar partisinin kısa süre önceki o çarkını hatırlattı.






<< Önceki Haber Sonra yine 'Cemaat yaptı' demek yok ama Sonraki Haber >>

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Hizmet'in doğru yolda yürüdüğünü daha iyi anladık

Boston Kilisesi'nde Ezan!

Boston Kilisesi'nde Ezan!

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

TRT 'Neden evet' sorusuna cevap bulamadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Cezaevi aracı devrildi, tutuklular çıkarılmadı

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Erdoğan hayranı imam hatip hocası Kuran okunurken böyle görüntülendi

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Bahçeli'nin sözleri paylaşım rekoru kırıyor

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hocaefendi'den önemli ölçü

Hizmetin altı esası

Hizmetin altı esası

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

MHP 'nin 'Hayır'lı seçim şarkısı sosyal medyayı salladı

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!

Kafirlere karşı 'evet' diyoruz ya rabbi!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:49:19