Sonra yine 'Cemaat yaptı' demek yok ama...





AKP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu savaş gemisinin Kardak'ta engellenmesinin ardından başlayan tartışmalara katıldı.





Kocabıyık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ı uyarıyorum: 1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz!" diyerek Yunanistan'ı tehdit etti.







Başbakanlığı döneminde Tansu Çiller’in danışmanlığını da yapan Kocabıyık, "1996 yılında başbakan çiller Kardak'ta yunan gemilerini batırın talimatını verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi" iddiasını da ileri sürdü. Kocabıyık bir diğer tweetinde de "O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege'de yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye'si değil" ifadelerini paylaştı.







Kocabıyık'ın o sözleri Rus uçağının vurulması ile ilgili süreci akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'liler ilk başta uçak düşürme olayını sahiplenmiş daha sonra ise suçu Hizmet Hareketi'ne atmıştı. Sosyal medya kullanıcıları AKP'li vekile iktidar partisinin kısa süre önceki o çarkını hatırlattı.

























