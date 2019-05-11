Samanyolu Haber /Gündem / "Bu Hizmet’in arkasına oyunculuk kariyerimi ve hayatımı koydum" /11 Mayıs 2019 14:57

"Bu Hizmet’in arkasına oyunculuk kariyerimi ve hayatımı koydum"

MC EU TV’de "İftar Sofrası" programının ilk konuğu sinema oyuncusu ve sunucu Reha Yeprem ile eşi Özlem Yeprem oldu. Yeprem çifti Almanya'da hayata nasıl yeniden başladıklarını anlattı.

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MC EU TV'de Ramazan boyunca "İftar Sofrası" isimli program ekranlara gelecek. 

Süleyman Kutsi'nin sunduğu programın ilk bölümünde Almanya'da Claudia Hanım ile Tarık Bey çifti evinde Reha Yeprem ve eşi Özlem Hanımı iftar sofrasında ağırladı. İftarda duygu yüklü anlar yaşandı. 

REHA YEPREM: BİLMEM MUHACİR OLABİLDİK Mİ?

Programda sinema oyuncusu ve sunucu Reha Yeprem, Almanya'da hayata nasıl yeniden başladıklarını anlatırken hüzünlendi. Reha Yeprem'i Tarık Bey sarılarak teselli etti.  

"Bilmem muhacir olabildik mi? Fakat buradaki insanlar muhacir oldular." diyen Yeprem, geriye dönüp baktığında güzel işler yaptıklarını söyledi. 

Yeprem, "Bu Hizmet’in arkasına oyunculuk kariyerimi ve hayatımı koydum. Çünkü biz kötü şeyler yapmadık.” dedi.

TÜRKİYE'DE YAŞANANLARA ALMANLAR DA ÜZÜLÜYOR

Programda yeni komşularıyla ilişkilerini anlatan  Reha Yeprem’in eşi Özlem Yeprem de Türkiye'de yaşananlara Almanların da üzüldüğünü söyledi  



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