MC EU TV'de Ramazan boyunca "İftar Sofrası" isimli program ekranlara gelecek.





Süleyman Kutsi'nin sunduğu programın ilk bölümünde Almanya'da Claudia Hanım ile Tarık Bey çifti evinde Reha Yeprem ve eşi Özlem Hanımı iftar sofrasında ağırladı. İftarda duygu yüklü anlar yaşandı.





REHA YEPREM: BİLMEM MUHACİR OLABİLDİK Mİ?





Programda sinema oyuncusu ve sunucu Reha Yeprem, Almanya'da hayata nasıl yeniden başladıklarını anlatırken hüzünlendi. Reha Yeprem'i Tarık Bey sarılarak teselli etti.





"Bilmem muhacir olabildik mi? Fakat buradaki insanlar muhacir oldular." diyen Yeprem, geriye dönüp baktığında güzel işler yaptıklarını söyledi.





Yeprem, "Bu Hizmet’in arkasına oyunculuk kariyerimi ve hayatımı koydum. Çünkü biz kötü şeyler yapmadık.” dedi.





TÜRKİYE'DE YAŞANANLARA ALMANLAR DA ÜZÜLÜYOR





Programda yeni komşularıyla ilişkilerini anlatan Reha Yeprem’in eşi Özlem Yeprem de Türkiye'de yaşananlara Almanların da üzüldüğünü söyledi











