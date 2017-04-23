Referandumun üzerinden 1 hafta geçti ama tartışmalar sürüyo









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararının iptali talebiyle Danıştay'a başvurdu.

CHP, YSK'nın mühürsüz oy kararını Danıştay'a taşıdı

CHP olumsuz bir karar çıkması durumunda, hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk yollarını değerlendirecek.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de gerekirse Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet ve referandumun meşru, YSK kararlarının kesin olduğunu vurguluyor, bundan sonra aksi bir karar beklemiyor.





Peki muhalefet neye itiraz ediyor? İtirazlarının dayanağı nedir? Mühürsüz oy tartışmalarının temelinde ne yatıyor? Muhalefetin bundan sonraki eylem planı nedir?





BBC Türkçe, muhalefetin itiraz sürecini ve hükümetin buna yaklaşımını beş soruda derledi:

Muhalefet neden yeniden sayım yerine iptal istiyor?

Muhalefet partilerinin itirazlarının en önemli noktasını, YSK'nın Doğu'da oy sayımı devam ederken, Batı'da da sandıkların kapanmasına 10 dakika kala aldığı 'mühürsüz pusula ve zarflarla kullanılan oyları geçerli sayma' kararı oluşturuyor.

CHP, HDP ve Vatan Partisi, YSK'ya başvurarak referandumun iptalini talep etti. Ancak YSK bu başvuruları oy çokluğuyla reddetti.

YSK 16 Nisan referandumunun iptali için yapılan başvuruları reddetti

Muhalefet partileri, YSK'nın bu kararı, oylama ve sayım devam ederken almasının mühürsüz pusula ve zarfların tutanaklara geçirilmesini engellediğini ve bunun da artık bu tarz oyların sayısını tespit etmeyi imkânsız hale getirdiğini savunuyor.

Ayrıca muhalefet partilerinin bir diğer iddiası da sandıklardan çıkan mühürsüz pusulaların bir kısmının arkasına sayım sırasında mühür vurulduğu yönünde.

Muhalefet partileri ayrıca YSK kararının 298 Sayılı Kanun ve 138 Sayılı Genelge'ye aykırılık taşıdığını ve bu nedenle de "kanunsuz bir karar" olduğunu öne sürüyor.



