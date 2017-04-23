Eski Musul Büyükelçisi: 'Türkiye'de kötü şeyler olacak'

Radio France International radyosuna mülakat veren eski Musul büyükelçisi, CHP’li milletvekili Öztürk Yılmaz, 16 Nisans sonrasında Türkiye’nin, tüm kurumları ele geçirmiş bir Erdoğan yönetimi altına girdiğine vurgu yaptı. ‘Hukuk devleti artık yok. Türkiye’de şu anda sadece otoriterizmden bahsedilebilir.’ diyen Yılmaz, muhalefet olarak ülkeyi daha büyük bir bölünmeden kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.





RFI muhabiri Cosmin Ruscior’un ‘’Muhalefete yönelik bir girişim bekliyor musunuz?’’ sorusuna , Yılmaz şöyle cevap verdi: 'Tutuklanabiliriz, hapse atılabiliriz. Demokrasi ortadan kalkmışsa, özgürlüklere el konulmuşsa her şeyi bekleyebiliriz. Umuyoruz ki, durum buraya varmasın.'





Geleceğe yönelik karamsar konuşan CHP’li vekil, sözlerini 'Önümüzdeki dönemde Türkiye’de kötü şeyler olacak' şeklinde tamamladı.





Haber: Samanyoluhaber.com