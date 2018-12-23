Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu /23 Aralık 2018 01:49

Real Madrid FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası final maçında Al Ain'i 4-1 mağlup eden Real Madrid şampiyon oldu.

SHABER3.COM

15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Ayn karşı karşıya geldi.
Real Madrid, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 14. dakikada Hırvat yıldızı Luka Modric'in attığı golle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Marcos Llorente, 78. dakikasında Sergio Ramos ve 90. dakikasında Yahia Nader'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 4-1 yenen İspanyol temsilcisi kupanın sahibi oldu.

El Ayn'ın tek golünü 86. dakikada Tsukasa Shiotani kaydetti.

2014, 2016 ve 2017 yıllarının ardından kupayı dördüncü kez müzesine götüren Real Madrid, turnuvada en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanını elde etti.
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