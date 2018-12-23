Samanyolu Haber /Spor / Kasımpaşa Beşiktaş'ı dağıttı: 4-1 /23 Aralık 2018 01:58

Kasımpaşa Beşiktaş'ı dağıttı: 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında zirve takibini sürdüren iki ekip Kasımpaşa ve Beşiktaş karşılaştı.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-1 kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretine Beşiktaş karşısında son vererek araya moralli girdi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta oynadığı Trabzonspor maçının 11’inde iki değişikliğe gitti. Trabzonspor karşısında 11’de başlayan Ricardo Quaresma ve Güven Yalçın’ı yedeğe çeken Şenol Güneş, ilk 11’de Gökhan Gönül ve Mustafa Pektemek’e yer verdi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Beşiktaş, genç oyuncusu Dorukhan Toköz ile golü buldu ancak golden önce Lens’in elle oynadığını belirten Cüneyt Çakır VAR’a da başvurarak golü iptal etti. İptal olan golün ardından sakatlanan Dorukhan Toköz yerini Ryan Babel’e bıraktı.

19. golüne imza attı

Oyunun dengesini sağlamayı başaran Kasımpaşa, 11. dakikada Loret Sadiku’nun güzel golüyle 1-0 öne geçmeyi başaran taraf oldu. Ataklarını sürdüren Kasımpaşa’da 19. dakikada Diagne ile golü buldu ancak bir kez daha VAR’a giden Cüneyt Çakır golden önce faul olduğu gerekçesiyle bu golü de iptal etti. Kasımpaşa bu kez 45. dakikada Diagne’nin kafa golüyle skoru 2-0’a getirdi ve golcü isim bu sezon 19. golüne imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha istekli başlayan Beşiktaş, 52. dakikada golü de buldu. Jeremain Lens’in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Mustafa Pektemek golünü attı ve skoru 2-1’e getirmeyi başardı.

Beşiktaş’ın ikinci yarının başındaki baskısını kırmayı başaran Kasımpaşa’da 73. dakikada Loret Sadiku’nun şutu üst direkten döndü. Dönen topa hamle yapmak isteyen Diagne’yle beraber yükselen Fatih Aksoy rakibine faul yaptı ve VAR’a bir kez daha giden Cüneyt Çakır penaltıyı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Diagne golünü attı ve gol sayısını 20’ye yükseltti. Bu golden 8 dakikada sonra 83’te Sadiku’nun pasında topu tek vuruşla kaleye gönderek David Pavelka skoru 4-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa ilk yarının son maçında zorlu Beşiktaş sınavını 4-1’le geçti.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 29’a yükseltirken, Beşiktaş 26 puanda kaldı

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