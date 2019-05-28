Ramazan'da Müslümanlar daha fazla internet kullanıyor

Ramazan ayı yeme ve içmeden uzak durmanın yanı sıra maneviyata yoğunlaşma olarak değerlendirilirken, Müslümanlar bu ayda sosyal medya ve internette daha fazla vakit geçiriyor.





Facebook'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Ramez Shehadi, Ramazan ayında Müslüman nüfusunun yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlarda diğer zamanlara göre 58 milyon saat daha fazla vakit geçirildiğini açıkladı.





İnsanların bu dönemde daha az çalıştığının altını çizen Shehadi, daha fazla boş vakti olan Müslümanların senenin diğer aylarına göre internette yüzde 5 daha fazla vakit geçirdiğini belirtti.





Google’ın verileri, Ramazan döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, YouTube gibi platformlarda dizi izleme oranının yüzde 151 arttığını gösteriyor.





Birçok şirketin bu dönemde daha fazla reklam verdiğini vurgulayan Shehadi, "Gelirimiz insanların platformlarımızda geçirdiği zamana bağlı. Reklam verenlerin tek amacı daha fazla kişilere ulaşmak... Ramazan ayı daha enteresan olabiliyor." diye konuştu.





Türkiye’de Ramazan'da internet kullanımında yüzde 7 artış





Türkiye'de de Ramazan ayında internet kullanımının ciddi anlamda arttığı gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıllarda TTNet tarafından sunulan verilere göre Türkiye’de internet kullanımında yüzde 7 oranında bir artış oluyor. Aynı verilere göre Ramazan ayı, Türk kullanıcıların gündüz internette daha çok bulunmalarını da beraberinde getirdi.





Türkiye'deki internet kullanıcılarının önemli bir bölümü iftarı beklerken vaktini sanal ortamda değerlendirmeyi tercih ediyor. Ramazan içinde internet kanalıyla sunulan eğlence içeriklerine de ilgi artıyor. Müslümanlar için en kutsal sayılan ayda halkın yüzde 6,5'i daha fazla video izliyor.





Sahurda internet üzerinden yapılan alışveriş 3 kat arttı





Ramazan ayı dolayısıyla sahur vaktinde yapılan online alışveriş bir önceki aya göre 3'e katlanırken, tüketicilerin en çok satın aldığı ürünler cep telefonu, elektrikli süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, ütü, lastik, bebek bezi, kedi maması, vantilatör ve kahve makinesi oldu.





GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, tüketicilerin Ramazan ayında sahur nedeniyle daha uzun süre uyanık kaldığını ve bu zamanı internetten alışveriş yaparak değerlendirdiğini söyledi.





Fedar, yaptıkları araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 60'ının "Ramazan'da alışveriş miktarının aynı kaldığını", yüzde 25'inin "daha fazla alışveriş yaptığını", yüzde 15'inin ise "daha az alışveriş yaptığını" ifade ettiğini aktardı.





(tr.euronews.com)



