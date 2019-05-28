Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım /28 Mayıs 2019 23:25

İsrail'de hükümet kurulamadı: Yeniden seçime gidilmesi için ilk adım

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun hükümet kurma çabaları çıkmaza girerken ülkede yeniden sandığa gidilmesi için ilk adım atıldı.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın koalisyon hükümetine katılmak için zorunlu askerlik yasasının meclisten geçmesini şart koşması üzerine tıkanan koalisyon görüşmeleri nedeniyle Netanyahu'nun partisi, meclisin feshedilmesini öngören ve ülkede erken seçimin yolunu açacak bir tasarıyı parlamentoya sundu.

Sunulan tasarı, 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 43 hayır oyuna karşılık 65 evet oyuyla kabul edildi.

Meclisin feshedilmesini öngören tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek.

Likud Partisi'nden aday olan ve 9 Nisan seçimleri sonrası zafer ilan eden Netanyahu'ya, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmak için 6 hafta önce verilen süre çarşamba günü sona erecek.

Son on yıldır iktidarda olan ve yolsuzluk iddianameleriyle karşı karşıya kalan Netanyahu, sağ kanat, aşırı sağ ve ultra Ortodoks Yahudi partileriyle anlaşma imzalamayı henüz başaramadı.

Başbakan Netanyahu'nun Mecliste temsil edilen sağ partilerin liderlerine, koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki en önemli engel olarak gösterilen askerlik yasa tasarısını görüşme çağrısı Eski Savunma Bakanı Avidgor Liberman tarafından kabul edilmedi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman mecliste 5 milletvekiliyle kilit role sahip.

(tr.euronews.com)

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