Samanyolu Haber /Gündem / Rahmetli Kadir Karaca'nın oğlu Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektubu /07 Kasım 2017 01:47

Rahmetli Kadir Karaca'nın oğlu Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektubu

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Gazeteci Hidayet Karaca'ın vefat eden babasından oğluna duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Gazeteci Hidayet Karaca hiçbir delil gösterilmeden aylarca tutuklu yargılandı, tahliye kararı verilmesine rağmen bu karar uygulanmadı. 

Tek bir delil gösterilmeksizin hazırlanan iddianameyle yargılandığı davada, kendisine 31 yıl hapis cezası verildi. Hidayet karaca'nın 3 yıldır yaşadığı sıkıntılı dönem başta ailesi olmak üzere hukuka inanan herkesi yaraladı. Yaşlılığın da etkisiyle kendilerine yaşatılan ızdırap ve haksızlıklara daha fazla dayanamayarak rahatsızlanan ve vefat eden babası Kadir Karaca hapiste bulunan oğluna bir bayram günü yazdığı mektupla seslenmişti. Daha önce medyaya yansıyan bu mektupta ruhunun ufkuna yürüyen Kadir Karaca oğluna hasret dolu satırlarla sesleniyordu. Kadir Karaca'nın, oğlu Hidayet Karaca'ya yazdığı mektupta duygu dolu ifadeler vardı. 
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Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

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