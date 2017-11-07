Son Dakika!.. Hakim kararını açıkladı... Ve Zarrab Davası başlıyor...

Hakim son kararı verdi; Zarrab davası 27 Kasım’da başlıyor





Davanın Hakimi Richard Berman bugünkü duruşmada son kararı verdi, Atilla’nın erteleme isteğini reddetti. Jürili duruşmalar 27 Kasım’da başlayacak.





Hakim Berman, ayrıca Halkbank avukatlarının Türkiye'den tanıklari nasıl dinleteceğine dair (yazılı, video konferans) son kararını ise haftaya açıklayacak.





Hakim ayrıca Atilla’nın, delillerin Türkiye’deki potansiyel tanıklarla paylaşılmasına izin verilmesine ilişkin talebini de uygun bulmadı.





HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI





ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla dün yeniden hakim karşısına çıktı.





Pazartesi günü Türkiye saati ile 17.00’de başlaması gereken duruşma, iki saat ileriye atıldığı için 19.00’da başladı. Geçtiğimiz duruşmalarda mahkemeye top sakallı olarak gelen Hakan Atilla’nın sakalını kestiği gözlendi. Yine geçen duruşmalarda ayak bileklerinden zincirli olarak mahkemeye çıkarılan Atilla, bu kez zincirsiz olarak mahkeme salonuna getirildi.





Yaklaşık iki saat süren duruşmada Atilla’nın avukatları, üzerinde gizlilik kararı bulunan belgelere ulaşamadıklarını, bunun da savunmalarının eksik kalmasına yol açtığını söyledi. Avukatlar bu nedenle gizlilik kararının kaldırılmasını istedi. Atilla’nın savunma avukatları Victor J. Rocco ve Cathy Fleming, Türkiye’den Atilla adına tanklık etmek isteyen kişiler bulunduğunu ancak bu kişilerin ABD’ye gelmek istemediklerini aktardı. Avukatlar, canlı video konferans yöntemi ile bu kişilerin dinlenmesi talebinde bulundu. Yargıç Berman, bu durumun ne kadar gerçekçi olacağına ilişkin endişesi bulunduğunu, hem bu konuyu hem de gizlilik kararının kaldırılması yönündeki talebi gözden geçireceğini söyledi. Berman, kararı önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.