Rahip Brunson'un kızı anlattı: Bize farklı bir prosedür uyguladılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir panelde konuşan Furnari, 1993'ten beri Türkiye'de küçük bir Protestan kilisesinin rahipliğini yapan babasının polis karakoluna çağrılarak tutuklandığını, iki ay boyunca avukatıyla görüşemediğini ve 8 kişilik koğuşta 22 kişiyle beraber kaldığını dinleyicilere anlattı.







Euronews'in haberine göre Türk vatandaşı olmayanların bu tarz davalarda normalde sınır dışı edildiğini belirten Furnari, babasının durumunda farklı bir prosedür izlendiğini söyledi.





"En acı veren şey bu sürenin kendisinde çalınmış olması"





Furnari, "İki yıldır devam eden dava, suçlamaların asılsız olduğunu kanıtlamıştır. Uydurma olan bu davada babamı pazarlık kozu olarak kullananlar ona İsa Mesih adına acı çektiriyor." dedi.





Babasının bu süreçte kendi mezuniyetini ve düğününü kaçırdığını belirten Furnari, dedesinin de vefat ettiğini ama cenaze törenine babasının katılamadığını ifade etti.





"Kendisi en çok acı veren şey de bu oldu, bu kadar sürenin kendisinden çalınmış olması." şeklinde konuşan genç kadın, "Bu noktada yapabileceğimiz tek şey onun için dua etmek. Hepinizden babamın serbest bırakılması için ve inançlarından dolayı eziyet görenler adına dua etmenizi rica ediyorum." dedi.



