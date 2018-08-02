Samanyolu Haber /Gündem / Rahip Brunson , ABD-Türkiye gerginliği ile ilgili ne düşünüyor ? /02 Ağustos 2018 23:28

Rahip Brunson , ABD-Türkiye gerginliği ile ilgili ne düşünüyor ?

Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, BBC’ye yaptığı açıklamada, Brunson'ın ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden 'tedirgin olduğunu' söyledi.

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Papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilen ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan müvekkili için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. Cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.

Halavurt, ABD ile Türkiye arasındaki gerilime ilişkin papazın bu konudan rahatsız olduğunu aktarırken bir an önce ABD'ye dönmek istediğini söyledi.

12 Ekim’de duruşması görülecek olan Brunson, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından tutuklanmıştı. Brunson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a "hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği" suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
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