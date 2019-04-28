Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz'ın babasından Süleyman Soylu'ya hatırlı kişi tepkisi /28 Nisan 2019 14:58

Rabia Naz'ın babasından Süleyman Soylu'ya hatırlı kişi tepkisi

Bakan Soylu'nun 'hatırlı kişi' sözlerine tepki gösteren Şaban Vatan, 'Yazık! Güvenebileceğimiz makamlar ne durumda! Bir çocuk cinayetinin ardından gidilemiyorsa istifa edin.' dedi.

Soylu'ya 'Hatırlı kişi' tepkisi

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli  şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, İçişleri Bakanı Soylu'nun "hatırlı kişi" ifadesine tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.

 
Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Şaban Vatan, İçişleri Bakanı'nın "hatırlı kişi" ifadesine tepki göstererek istifa çağrısı yaptı.


Kızına arabayla çarptığını söylediği kişinin müfettişlar tarafından sorgulanmadığını belirten Vatan şöyle konuştu: "Hatırlı kişiler dediniz sayın bakan bey. Çocuk cinayetinde hatırlı kişiler mi olur? Bu nerede görüldü, hangi ülkede görüldü? Çocuk cinayetinde Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğenini dahi müfettişler sorgulamadı. İsimlerini sorduğum anda 'onu sorgulayamayız, o belediye başkanının yeğeni, aman' diyerek bir hal yapıldı. Bu nasıl bir durum srgilemesi. Sizin gönderdiğiniz müfettişler hatırlı kişilere sorgu yapamaz mı? Bu nasıl bir durum sayın bakan bey? Siz 11 yaşındaki, öğrenci kıyafeti üzerindeki bir çocuğa sahip çıkamadınız. Yazık! Bizim güvenebileceğimiz makamlar ne durumda! Bir çocuk cinayetinin ardından gidilemiyorsa istifa edin."


NE DEMİŞTİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. katıldığı bir televizyon programında, "Babasıyla kaç defa görüştüm. Birisi bana dedi ki, orada hatırlı bir kişi sayesinde bu çocuk öldü. Bu çocuğun ölümünü sizin emniyet teşkilatı dahil olmak üzere işbirliği yaparak o çocuğun ölümünü düşme olarak gösterildi. Ben müfettiş görevlendirdim. Hem mülkiye hem de polis müfettişi. Bunu ilk kez söylüyorum kamuoyunda. Defalarca gittiler. Vallahi bir şey bulamadık. Eğer öyle bir şey olsaydı hemen görevden alacaktım. Ortada adli tıp da dahil olmak üzere böyle bir şey bulamadık.” diye konuşmuştu. 
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