Samanyolu Haber /Gündem / Kayyımın Soylu faturası: 774 bin TL /28 Nisan 2019 14:33

Kayyımın Soylu faturası: 774 bin TL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır gezisi 774 bin liraya mâl oldu. Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’ndeki kayyım başkan, 83 milyon lira borç bırakırken, Belediye Özel Kalem Müdürlüğünce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı Hamidiye Külliyesi’nde düzenlenen açılış töreninin duyurusu için 105 bin 388 lira, açılış törenine ise 669 bin 339 lira harcadı.

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Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nde kayyım 83 milyon borç bırakırken, seçimlerden 30 gün önce 1 Mart'ta yapılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Hamidiye Külliyesi açılış törenine toplam 774 bin TL ödedi. 

Törenin duyurusu için 105 bin 388 lira, açılış töreni için de 669 bin 339 TL harcandı.

SERDAR KARTAL KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Yenişehir Belediyesi eş başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından 2016 yılı aralık ayında belediyeye kayyım olarak Serdar Kartal atandı. 

31 Mart'ta yapılan seçimin akabinde ise belediyeyi Halkların Demokratik Partisi (HDP) adayı Belgin Diken kazandı. 

Kayyımdan, belediyeye 83 milyon borç kaldı. Kayyım Hamidiye Parkı’nın yapımı için geçtiğimiz kasım ayında 870 bin TL harcarken, Sevgi Evleri sitesine ise 6 milyon 945 bin TL ödedi.

Kayyımun 206 bin kişinin yaşadığı Yenişehir’deki harcamalarından bazıları şöyle

*12 adet spor sahası yapımı: 1 milyon 271 bin TL

*11 adet konferans salonu 1 milyon 904 bin TL

*At çiftliği yapımı: 1 milyon 576 bin TL

*Akaryakıt alımı: 1 milyon 870 bin TL

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