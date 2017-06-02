Putin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satmaya hazır

Rus TASS ajansının haberine göre St Petersburg'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sonrası Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde bu konunun da gündeme geldiğini belirtti.



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Yusuf Beyazıt da Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada, S-400 füze sisteminin Türkiye'nin lehine olacağını söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin ile görüşmesinden sonra S-400 füzeleriyle ilgili görüş birliğine vardığını belirten Beyazıt bununla birlikte, "Henüz imza aşamasında değil" dedi.