Samanyolu Haber /Teknoloji / Skype, Snapchat'i 'kopyalıyor' /02 Haziran 2017 01:05

Skype, Snapchat'i 'kopyalıyor'

İnternet üzerinden ücretsiz görüntülü, sesli konuşma ve mesajlaşma uygulamalarının ilk ve en yaygınlarından olan Skype, sosyal platformlardaki yeniliklere ayak uydurabilmek üzere tasarımını değiştiriyor.

Skype, Snapchat'i 'kopyalıyor'



Skype'ın tarihindeki en büyük güncelleme için örnek aldığı uygulama ise özellikle gençler arasında çok popüler olan Snapchat.
Microsoft'a ait Skype, yenilenen tasarımı ile mobil uygulamasına "öne çıkanlar" (highlights) bölümü ekledi.
Kullanıcılar bu sayede listelerindeki kişilerle anlık olarak fotoğraf ve videolar paylaşabiliyor.

Bu özellik, anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'in "Stories" (Hikâyeler) özelliğinin bir kopyası.

Snapchat'in çok popüler olmasının ardından Instagram ve Facebook Messenger benzer özellikleri uygulamaya sokmuştu.

Güncelleme Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılmaya başlandı. Kısa süre sonra IOS işletim sistemleri ve masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilir olacak.

11 yıldır ilk büyük güncelleme

"Öne çıkanlar" özelliği Skype'ın "hayata dönüşündeki" en kilit yenilik.

Tasarım yenilemesi ile amaç, Skype kullanıcılarının uygulamayı her gün düzenli olarak kullanabilmesini sağlamak.

Skype, 2006'da getirdiği görüntülü çağrı özelliğinden bu yana büyük bir güncelleme yapmamıştı.

Bu, aynı zamanda Microsoft'un Skype'ın satın almasından sonraki ilk kapsamlı güncelleme. Microsoft, uygulamayı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın almıştı.

Net sayılar açıklanmasa da dünya genelinde milyonlarca Skype kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Bunların yarısı uygulamayı mobil cihazları aracılığıyla kullanıyor.

Görüntülü arama özelliği de geliştiriliyor

Skype, güncelleme ile anlık hikâyeler özelliğine ek olarak grup mesajlaşma özelliğini de geliştirecek. Kullanıcılar mesajlarına emoji, renkli fon ve gif ekleyebilecek.

Ayrıca Microsoft'un üretmiş olduğu haber kişiselleştirme, görsel asistan gibi çeşitli "bot"lar da uygulamaya entergre edilecek.

Ancak tüm bunların yanında Skype aslına, yani görüntülü arama özelliğine sadık kalacak. Bu özellik geliştirilerek kullanıcıların videolu çağrı sırasında fotoğraf, etiket ve emoji gönderebilmesi sağlanacak.
Skype'ın bir sonraki adımı ise kullanıcıların internet üzerinden birlikte film izleyip oyun oynamalarını mümkün kılmak.
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