Skype, Snapchat'i 'kopyalıyor'









Skype'ın tarihindeki en büyük güncelleme için örnek aldığı uygulama ise özellikle gençler arasında çok popüler olan Snapchat.

Microsoft'a ait Skype, yenilenen tasarımı ile mobil uygulamasına "öne çıkanlar" (highlights) bölümü ekledi.

Kullanıcılar bu sayede listelerindeki kişilerle anlık olarak fotoğraf ve videolar paylaşabiliyor.





Bu özellik, anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'in "Stories" (Hikâyeler) özelliğinin bir kopyası.





Snapchat'in çok popüler olmasının ardından Instagram ve Facebook Messenger benzer özellikleri uygulamaya sokmuştu.





Güncelleme Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılmaya başlandı. Kısa süre sonra IOS işletim sistemleri ve masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilir olacak.





11 yıldır ilk büyük güncelleme





"Öne çıkanlar" özelliği Skype'ın "hayata dönüşündeki" en kilit yenilik.





Tasarım yenilemesi ile amaç, Skype kullanıcılarının uygulamayı her gün düzenli olarak kullanabilmesini sağlamak.





Skype, 2006'da getirdiği görüntülü çağrı özelliğinden bu yana büyük bir güncelleme yapmamıştı.





Bu, aynı zamanda Microsoft'un Skype'ın satın almasından sonraki ilk kapsamlı güncelleme. Microsoft, uygulamayı 2011 yılında 8,5 milyar dolara satın almıştı.



