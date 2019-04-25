Putin ile Kuzey Kore lideri buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Putin, Kim’in Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim” ifadelerini kullandı.



