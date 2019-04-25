Samanyolu Haber /Gündem / Putin ile Kuzey Kore lideri buluştu /25 Nisan 2019 09:14

Putin ile Kuzey Kore lideri buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Putin, Kim’in Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti. 
Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile görüşmesinin Kore yarımadasındaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Kim, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz” diye konuştu.
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