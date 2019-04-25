Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar 5,90'a yükseldi /25 Nisan 2019 09:18

Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar 5,90'a yükseldi

Dolar 5,90'a çıkarken, piyasada gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karara çevrildi.

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Dolarda dünkü rekorun ardından yükseliş sürüyor.

2019'un en yüksek seviyesine çıkan dolar 5,90'ı bulurken, gözler bugün yapılacak Merkez Bankası toplantısına çevrildi.

Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Uluslararası gelişmeler, seçim gündemindeki belirsizlikler ve ABD ile yaşanan gerginlik nedeniyle döviz kurlarında yaşanan tansiyon yüksekliği devam ediyor.

Dolar kuru ABD'nin İran yaptırımları nedeniyle 8 ülkeye tanıdığı ithalat muafiyetini kaldıracağını açıklamasıyla, petrol fiyatlarına bağlı olarak yükseldi.

ABD ile ilişkiler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin de, TL üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor. Piyasalar Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemi nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimi ve YSK'nın incelediği itirazlara ilişkin kararları izlemeye devam ederken, bugünün ana gündemi Merkez Bankası'nın faiz kararı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanarak politika faizine ilişkin kararını açıklayacak.

DOLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

Piyasaların kapalı olduğu dönemde 5.80 - 5.85 arasında el değiştiren dolar/TL dün 5.89'u aşarak gün içerisinde 15 Ekim'den bu yana en yüksek gün içi seviyeyi görmüştü.

Dolar bu sabah 06.00-07.00 arasında TCMB'nin faiz kararı öncesi 5.8898’i gördü. Saat 08.00 itibariyle 5,8865’ten işlem görmeye başladı. Euro ise 08.23 itibariyle 6,5762’de seyrediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ BUGÜNKÜ MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA

Piyasaların gözü Merkez Bankası tarafından Para Politikası Kurulu toplantısında bugün açıklanacak olan faiz kararında. Uzmanlar, karar öncesinde piyasalarda dalgalanmanın yaşanabileceğini belirtiyor.

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