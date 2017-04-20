Putin bağlantılı kuruluş ABD seçimlerine müdahale planı hazırladı

Reuters’la konuşan yetkililer Rus düşünce kuruluşuna ait ve Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale cabalarının çerçevesini ve mantığını oluşturduğunu düşündükleri iki gizli belgeden söz ettiler. ABD istihbarat yetkilileri, Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan bu dokümanların seçimden sonra ellerine geçtiğini bildirdiler.







Birinci belge geçtiğimiz Haziran ayında Rus hükümetinin en üst düzey görevlilerine dağıtılan bir strateji belgesi. Reuters’le konuşan yetkililere göre bu belge Kremlin’in sosyal medya ve resmi Rus TV kanallarını kullanarak ABD seçmenlerini zamanın Başkanı Barack Obama yönetiminden daha yumuşak bir Rusya politikası olan birisini başkan seçmeye teşvik edecek bir propaganda kampanyası başlatmasını öneriyor.





Ekim ayında hazırlanan ve aynı şekilde üst düzey görevlilere dağıtılan ikinci belge, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton’ın seçim kazanacağı yönünde uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, Rusya’nın Trump lehine olan propagandasını sonlandırmasını, onun yerine ABD seçim sisteminin meşruluğunu baltalayan ve Hillary Clinton’un itibarını zedeleyecek propagandaya yoğunlaşmanın gerekliliğini anlatıyor.





Rus belgelerinin gizlilik statüsünden dolayı kimliklerinin gizli kalması şartıyla Reuters’e konuşan yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu belgeleri nasıl elde geçirdiği konusunda bilgi vermeyi reddettiler. ABD istihbarat örgütleri de konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.





Putin, ABD seçimlerine müdahale ettiğini reddetmişti. Putin’in sözcüsü ve Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü de Reuters’a konu hakkında yorum yapmayı reddettiler.





Reuters’e konuşan yetkililer Obama yönetiminin, Rusya’nın Clinton’a karşı siber saldırılar ve “sahte bir haber” kampanyaları başlattığına ikna olmalarının temelinde bu iki belgenin bulunduğunu söylediler. Kaynaklardan biri “Putin’in hedefi başından itibaren buydu, enstitüden kendisine bu amaçla bir yol haritası çizmesini istedi” dedi.





Trump, Rusya’nın faaliyetlerinin başkanlık yarışının sonucunu etkilemediğini söylemişti. Rusya’nın müdahalesine ilişkin Kongre ve FBI tarafından yapılan araştırmalar şu ana kadar kamuyla Trump kampanyasının görevlilerinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair bir kanıt paylaşmadılar.

Yetkililerden dördü, Haziran strateji belgesinde belirtilen yaklaşımın Mart 2016’da Putin yönetiminin başlattığı çabanın devamı niteliğinde olduğunu belirttiler. Yetkililere göre Kremlin Mart ayı içinde, Russia Today ve Sputnik haber ajansı gibi uluslararası platformlar da dahil olmak üzere devlet destekli medya organlarının Trump hakkında olumlu raporlar üretmesini istedi.





Russia Today açıklama talebine karşılık vermedi. Sputnik sözcüsü, ABD yetkililerinin iddialarını ‘yüzde yüz yalan’ olarak niteledi ve ‘bu ABD resmi görevlilerinden gelen ilk yalan değil” dedi.









Yetkililere göre Russia Today ve Sputnik, Clinton aleyhtarı haberler yayınlarken Kremlin yanlısı blog yazarları da beklenen bir Clinton zaferinin geçerliliğini sorgulayan bir Twitter kampanyası hazırladılar. [Bit.ly/2kMiKSA] Russia Today’in en popüler Clinton videosu – ‘2015 yılında Clinton’ların ‘hayır kurumu’ nun karlarının % 100’ü kendilerine gitti’- Ocak raporuna göre sosyal medyada 9 milyon hit aldı.





NIC tarafından yayınlanan rapor‘a göre Russia Today ve Sputnik sürekli olarak geleneksel medya organlarının Trump haberlerinde haksız davrandığı izlenimini yaratan haberler yazdılar. Rapor, Moskova çabalarının seçimi Trump lehine çevirip çevirmediğini değerlendirmiyor.

Yetkililere göre, söz konusu Rus belgeleri Demokrat Parti’nin e-postalarının yayınlanması ile ilgili değil. Siber saldırıların Kremlin’den bağımsız olarak yürütülen gizli bir diğer istihbarat operasyonu olduğunu söylediler. Yetkililere göre, açık propaganda ve hack saldırıları birbirlerini destekledi. Hem Russia Today hem de Sputnik, sık sık Demokrat Parti e-postalarının yayınlanmasına destek verdiler.





ABD’li yetkililere göre enstitü Kremlin’in düşünce kuruluşu olarak işlev gören Rus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü , Putin’in ofisi tarafından atanan emekli kıdemli Rus istihbarat yetkilileri tarafından yönetiliyor. Belgeler yazıldığı sırada enstitünün direktörü olan Leonid Reshetnikov, Rusya’nın dış istihbarat servisinde 33 yıl çalışarak genel sekreterliğe kadar yükselmiş bir isim. Reshetnikov’un Ocak ayında enstitüden emekliye ayrılmasından sonra ise yerine Mikhail Fradkov atanıyor. Enstitü’nün web sitesine göre, Fradkov 2007 yılından 2016 yılına kadar Rusya’nın dış istihbarat servisinin direktörlüğünü yaptı.





Reuters, iki kişinin de belgelerin hazırlanmasına doğrudan müdahil olup olmadığını tespit edemedi. Reshetnikov’un ofisi, Reuters’in sorularını Rus enstitüsüne yöneltti.





İnternet sitesinde Rus enstitüsü, kendisinin Rus başkanına, kabinesine, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne, bakanlıklarına ve parlamentosuna “uzman değerlendirmeleri”, “tavsiyeler” ve “analitik materyaller” sunan bir kurum olduğunu yazıyor. 31 Ocak’ta Putin’in resmi web sitesi ve enstitünün web sitesi, Reshetnikov ve halefi Fradkov’un Putin’le Kremlin’de yaptığı görüşmenin transkriptini ve birlikte resimlerini yayınladı. Putin, hizmetlerinden dolayı Reshetnikov’a teşekkür ediyor ve Fradkov’dan enstitünün objektif bilgi ve analiz vermeye devam etmesini talep ediyor.





Sitede yer alan habere göre Reshetnikov Putin’e yanıt olarak, “Dış politika konseptini uygulamak için yaklaşık sekiz yıldır elimizden gelenin en iyisini yaptık. Rusya politikası ve Rusya Cumhurbaşkanı politikası, operasyonumuzun her zaman temel taşı oldu” diyor.





washingtonhatti.com