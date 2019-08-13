Samanyolu Haber /Dünya / Protestocular havalimanına girdi /13 Ağustos 2019 09:04

Protestocular havalimanına girdi

Hong Kong medyası, protestocuların gittikçe sertleşen polis müdahalesine tepki olarak Uluslararası Havalimanı'na girdiğini kaydetti.

SHABER3.COM

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar sürüyor. 

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda 5 binden fazla protestocunun gösteri yapması sebebiyle bütün uçuşlar iptal edildi. 

Hong Kong medyası, protestocuların gittikçe sertleşen polis müdahalesine tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

ASKIYI ALINDI, TAMAMEN GERİ ÇEKİLMEDİ

Hong Kong’da hüküm giyen ya da haklarında suç iddiası bulunan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdari Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran kanun tasarısı 3 Nisan’da parlamentoya sunulmuştu. 

Tartışmalara sebep olan tasarıya dair konuşan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu yüzden askıya alındığını duyurmuştu.

Protestocular Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda eylem yaptı.

HONG KONG'DAKİ MUHALİFLER HEDEFTE

Kanun tasarısı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak protestocular tasarının kabul edilmesi halinde insanların Çin’in yargı sistemi dâhilinde keyfi olarak gözaltına alınabileceğini belirtiyor. 

Protestocular kanun teklifi ile Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef aldığını ifade ediyor.

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