Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz, ülkeye geri dönen vatandaşına 6 bin 500 Euro verecek /23 Temmuz 2019 10:22

Portekiz, ülkeye geri dönen vatandaşına 6 bin 500 Euro verecek

Ekonomik kriz yüzünden ülkesini terk eden Portekizliler 'Geri Dönüş Programı' adı verilen uygulamayla geri çağrılıyor.

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Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük ekonomik krizden dolayı iş aramak için yurt dışına giden 300 bine yakın Portekizli ülkelerine geri çağrılıyor.

'Geri Dönüş Programı' adı verilen uygulamayı Portekiz'deki sol iktidarın Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı "Eve dönme vakti geldi" açıklamasıyla duyurdu.

'AMACIMIZ DÖNMEK İSTEYENLERİ TEŞVİK ETMEK'

"Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek" diyen Cabrita, 'Geri Dönüş Programı'na bu yıl sonuna kadar 10 milyon euroluk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini belirtti.

Hükümetin aldığı kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin oluşturduğu sorunlar olduğu belirtiliyor. 
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