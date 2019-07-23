Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Afganistan'ı 10 günde dünyadan silebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum /23 Temmuz 2019 10:27

Trump: Afganistan'ı 10 günde dünyadan silebiliriz ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

ABD Başkanı Trump bu kez, 'Afganistan'ı 10 gün içinde dünyadan silebiliriz, ancak 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum' sözleriyle gündeme geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumla ilgili Pakistan'dan destek isteyen Trump, "Afganistan'daki savaşı 1 hafta içinde kazanabilirim. 10 gün içinde Afganistan'ı dünyadan silebiliriz. Ancak bu yoldan ilerlemek ve 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum'' ifadelerini kullandı.

"19 yıldır buradayız, askerden ziyade polis gibi hareket ettik" diyen Trump, çözümün ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Khan ise, Afganistan hükümetinin Taliban ile doğrudan görüşme yapmayı kabul etmesini beklediği söylerken, şu andaki durumun barışa en yakın anlardan birisini olduğunu söyledi.
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