Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz Başbakanı: Öğretmenlere zam kararı onaylanırsa istifa ederim /04 Mayıs 2019 10:06

Portekiz Başbakanı: Öğretmenlere zam kararı onaylanırsa istifa ederim

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, bütçe oylaması öncesinde öğretmenlere maaş zammı yapılması durumunda istifa edebileceğini söyledi.

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Portekiz Başbakanı Antonio Costa, bütçe oylaması öncesinde öğretmenlere maaş zammı yapılması durumunda istifa edebileceğini söyledi.

Costa, öğretmenlerin maaşında geriye dönük yapılacak artışın diğer memurlar tarafından talep edilebileceğini ve bunun bütçe dengelerini bozacağını kaydetti.

Acil hükümet toplantısı çağrısında bulunan Costa, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile görüşerek yasanın parlamentodan geçmesi durumunda istifasını sunacağını belirtti.

Portekiz Başbakanı yaptığı açıklamada bu yöndeki bir adımın 2011-2014 borç krizini geride bırakılmasına yardımcı olan bütçe konsolidasyon politikasını tehlikeye atacağını kaydetti.

Parlamento'nun 15 Mayıs'taki oturumda tedbir konusunda oylama yapması bekleniyor.

Komünist Parti lideri Jeronimo de Sousa, hükümetin altı ay sonra yapılacak genel seçimlere yönelik adım attığını ve bu yöndeki baskıların kabul edilemeyeceğini duyurdu.

Lizbon hükümeti geçtiğimiz ay, 2020'den itibaren bütçe fazlası verilmesi yönünde plan hazırlamıştı.
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