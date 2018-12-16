Portakal'dan Erdoğan'a cevap: Edepsiz ve ahlaksız demeseydi iyiydi

Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'a yanıt veren Portakal, hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber sunucusu Erkan Tan'ı örnek göstererek, “Başları kesilmelidir,” diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa,“edepsiz ve ahlaksız” demeseydi iyiydi" açıklaması yaptı.







NE OLMUŞTU?





Fatih Portakal, FOX TV Ana Haber bülteninde Fransa'da benzin zamlarına tepki olarak başlayan 'Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında yorumda bulunmuştu. Portakal, Türkiye'de barışçıl protestoların mümkün olamayacağına dikkat çekerek, muhalefetin sindirildiğini söylemişti.





Portakal "Hadi bakalım, barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğalgaz zamlarını. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'Hakkımı arayacağım ama ne yaparım, başım derde girer mi girmez mi?' Kaç kişi çıkar Allah aşkına söyler misiniz? İşte bu şekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya, yıldırmaya çalışıyorlar" diye konuşmuştu.





ERDOĞAN: EDEP YOKSUNU







Erdoğan, Portakal'ın bu sözlerine dün Denizli'deki toplu açılış töreninde yanıt vermişti. Portakal'ı hedef gösteren Erdoğan, şunları söylemişti: "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar, bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler."



