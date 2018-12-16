Başına bir buçuk milyon lira ödül konan IŞİD'li kadın teslim oldu

Terör örgütü IŞİD saflarında silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.







Şırnak Valiliği konuya ilişkin açıklamasında şunları dedi:





"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce IŞİD silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur"

