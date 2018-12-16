Samanyolu Haber /Gündem / Başına bir buçuk milyon lira ödül konan IŞİD'li kadın teslim oldu /16 Aralık 2018 14:16

Başına bir buçuk milyon lira ödül konan IŞİD'li kadın teslim oldu

İçişleri Bakanlığı başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve IŞİD'li olduğu öne sürülen kadının Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğunu bildirdi

SHABER3.COM

Terör örgütü IŞİD saflarında silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödüllü mavi listede bulunan Ayşenur İnci güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği konuya ilişkin açıklamasında şunları dedi:

"Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce IŞİD silahlı terör örgütünün çatışma bölgeleri ile irtibatlı şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Adıyaman ilinde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve terör arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başına bir buçuk milyon lira ödül konan IŞİD'li kadın... Sonraki Haber >>

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki tren kaza anı görüntüler ortaya çıktı

Soyguncular işi abarttılar

Soyguncular işi abarttılar

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:37