Samanyolu Haber /Gündem / Portakal: Daha tankın motorunu yapamıyoruz /23 Şubat 2018 00:23

Portakal: Daha tankın motorunu yapamıyoruz

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "insansız tank yapacağız" açıklamasını "hayal pazarlamak" olarak nitelendirdi. Portakal, "Bir milli tank projesi var o tankın dahi daha motorunu yapamıyoruz" dedi.

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FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “insansız tank yapacağız” açıklamasını eleştirdi.

FOX TV Ana Haber Bülteni’nin dünkü yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bizim insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız” açıklamasına yer verildi. Haberin ardından Fatih Portakal, Erdoğan’ın sözlerini yorumladı.

Açıklamayı, “hayal pazarlamak” olarak nitelendiren Fatih Portakal şunları söyledi:

“Biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Türkiye’nin savunma sanayinde geliştirdiği projeler var. Keşke o paralar harcanmasa ama bölge böyle, dünya böyle maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya insansız tank… Bir milli tank projesi var o tankın dahi daha motorunu yapamıyoruz. O tankı yapmadan insansız tanka geçilmek de… İnsanlara hayal pazarlamak, hayal satmak güzel bir şey ama gerçeklerle birlikte bunu gerçekleştirebiliriz. Gerçekleri de bilmek gerekiyor. Merkel’in partisini dış ilişkiler sözcüsü Afrin operasyonunun bir an bitirilmesini gerektiğini dile getirdi. Yerli tanka teknoloji transferi yapacak ülkelerden bir de Almanya’ydı.
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