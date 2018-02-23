Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, bot hesaplara savaş açtı /23 Şubat 2018 01:21

Twitter, bot hesaplara savaş açtı

Sosyal medyanın en şikayet edilen tarafı bot hesaplar. Üçüncü taraf yazılımlarla takipçi artırımı, beğeni ve retweet gibi pek çok yöntemle paylaşım yapılmasını engellemek için Twitter harekete geçti.

SHABER3.COM

Şirket, kullanıcıların üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.
 
Twitter ve diğer sosyal ağlar, Batılı hükümetler tarafından yalan haberlerin yayılması ve yabancı propagandasına alet olmakla suçlanıyordu. 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimi’nde had safhaya ulaşan yalan haberler, sosyal ağları bu konuda önleyici adımlar atmaya zorlamıştı.
 
Twitter Politikalar Ekibi’nden Yoel Roth, sosyal ağdaki yeni kısıtlamaların “bilgi kalitesini” artırmaya yönelik olduğunu söylüyor.
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