Twitter, bot hesaplara savaş açtı

Şirket, kullanıcıların üçüncü taraf yazılımlar kullanarak tweet beğenme ve retweet işlemleri yapmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Twitter ve diğer sosyal ağlar, Batılı hükümetler tarafından yalan haberlerin yayılması ve yabancı propagandasına alet olmakla suçlanıyordu. 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimi’nde had safhaya ulaşan yalan haberler, sosyal ağları bu konuda önleyici adımlar atmaya zorlamıştı.

Twitter Politikalar Ekibi’nden Yoel Roth, sosyal ağdaki yeni kısıtlamaların “bilgi kalitesini” artırmaya yönelik olduğunu söylüyor.