Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanabilir

Amerikan Bloomberg kanalına konuşan Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.







F-35 savaş uçaklarının S-400 sistemleri ile uyumlu olmadığını söyleyen Pompeo, Ankara’ya stratejisini yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.





Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını da hatırlatan bakan, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." şeklinde konuştu.





Senatör Graham: Türkiye ile kazan-kazan yoluna bakıyoruz





Diğer yandan Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.





Graham, “Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek. Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil. " ifadelerini kullandı.







Perşembe günü toplanan Amerikan Kongresi, Türkiye'nin S-400 alımını kınadıklarını açıklamış ancak bir sonraki adımı belirlememişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtmişti.