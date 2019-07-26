Samanyolu Haber /Gündem / Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanabilir /26 Temmuz 2019 09:42

Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin operasyonel hale gelmesini istemediklerini, bu amaçla daha fazla yaptırımın uygulanabileceğini açıkladı.

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Amerikan Bloomberg kanalına konuşan Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.

F-35 savaş uçaklarının S-400 sistemleri ile uyumlu olmadığını söyleyen Pompeo, Ankara’ya stratejisini yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını da hatırlatan bakan, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." şeklinde konuştu.

Senatör Graham: Türkiye ile kazan-kazan yoluna bakıyoruz

Diğer yandan Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Graham, “Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek. Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil. " ifadelerini kullandı.

Perşembe günü toplanan Amerikan Kongresi, Türkiye'nin S-400 alımını kınadıklarını açıklamış ancak bir sonraki adımı belirlememişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtmişti.
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